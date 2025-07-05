Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон умер от рака в 56 лет

Известный австралийский актёр Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет. Как сообщает издание Deadline, смерть наступила 2 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Источник: Life.ru

Супруга актёра Келли Макмэхон рассказала, что её муж до последнего боролся с болезнью, но ушёл тихо и мирно.

«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — отметила женщина.

Ранее на 77-м году жизни ушла из жизни известная советская актриса Татьяна Шелига. Она родилась 10 декабря 1948 года в Киеве и оставила значительный след в мире кино, участвуя в создании как российских, так и украинских фильмов.