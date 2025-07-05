Звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон умер от рака в 56 лет

Супруга актёра Келли Макмэхон рассказала, что её муж до последнего боролся с болезнью, но ушёл тихо и мирно.
«Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — отметила женщина.
Ранее на 77-м году жизни ушла из жизни известная советская актриса Татьяна Шелига. Она родилась 10 декабря 1948 года в Киеве и оставила значительный след в мире кино, участвуя в создании как российских, так и украинских фильмов.