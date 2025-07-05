Жители Сумской области за бесценок распродают жилье

В крупных городах жилье обойдется дороже. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры составляет около миллиона рублей.