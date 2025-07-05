Жители Сумской области за бесценок распродают жилье

Граждане Украины, проживающие в Сумской области в связи с началом активных боевых действий в регионе активизировали попытки избавиться от своего жилья, при этом требования их минимальны, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в объявлениях доступны варианты с продажей жилья за суммы, эквивалентные 200 тысячам российских рублей.
Например, комната в общежитии в Конотопе обойдется в 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).
В деревнях квартиры еще дешевле — купить ее можно за 75−100 тысяч гривен (135−180 тысяч рублей).
В крупных городах жилье обойдется дороже. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры составляет около миллиона рублей.
Предлагаются и варианты обмена. Например, в городе Кролевец хозяева готовы продать частный дом за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей) или обменять его на машину.
Ранее сообщалось, что в Сумах участились конфликты между местными жителями и боевиками ВСУ.