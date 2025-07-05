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Лимит выплат по европротоколу повышается вдвое: Вот сколько можно получить

Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей с 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

В России изменился лимит выплат по европротоколу. С 5 июля при процедуре упрощенного оформления документов о ДТП в случае, когда выполнена фотофиксация аварии и у участников имеются разногласия, лимит выплат повышается в два раза — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Соответствующий закон подписал 24 июня президент РФ Владимир Путин.

При этом, если у водителей отсутствуют разногласия по поводу произошедшей аварии, лимит выплат остается прежним. При сделанной фотофиксации он составит 400 тысяч рублей, а если фото не сделаны — 100 тысяч.

Ранее Путин подписал закон, устанавливающий новые требования для российских научных организаций и вузов. Согласно документу, учреждения обязаны отчитываться о взаимодействии с иностранными гражданами и зарубежными компаниями.

Кроме того, российский лидер подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.