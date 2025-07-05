Лимит выплат по европротоколу повышается вдвое: Вот сколько можно получить

В России изменился лимит выплат по европротоколу. С 5 июля при процедуре упрощенного оформления документов о ДТП в случае, когда выполнена фотофиксация аварии и у участников имеются разногласия, лимит выплат повышается в два раза — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.