Удар ниже пояса: Кардиолог Минздрава раскрыла, как диабет лишает мужчин радости в постели

Здоровый и сбалансированный рацион питания с преобладанием цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей (около 400 грамм в сутки) вместо рафинированных углеводов;Нормализацию массы тела, так как потеря всего лишь 5% веса может снизить риск развития диабета или риск осложнений, связанных с диабетом;Физическую активность: ходьба не менее 150 минут средней интенсивности и силовые тренировки два или более раз в неделю — важные компоненты здорового образа жизни;Отказ от курения и полное исключение употребления алкоголя.