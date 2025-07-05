Граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте.
Власти Молдавии с 1 июля прекратили транзитное перемещение через свою территорию для граждан Украины, которых депортировали из России в Грузию. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитные организации.
По информации источников издания, ранее депортированные украинцы использовали маршрут через Кишинев для возвращения в Украину — они прилетали из Тбилиси в столицу Молдавии, а затем пересекали границу на автобусе. «Теперь, когда Молдавия закрыла транзит, граждане Украины вынуждены неделями оставаться на контрольно-пропускном пункте», — рассказали правозащитники. По их словам, альтернативные маршруты требуют больше времени, а также наличия дополнительных документов.
Правозащитники уточнили, что у большинства депортированных отсутствуют заграничные паспорта. На руках у них есть только справка об освобождении из российской колонии и временный документ — так называемый белый паспорт. Это существенно осложняет легальное пересечение границ других государств региона, говорится в сообщении.
Украине грозит серьезный социальный кризис, вызванный массовым отъездом школьников и студентов за рубеж для получения образования. Как сообщает аналитический портал NGL.media со ссылкой на собственные расчеты, в настоящее время за пределами страны обучаются порядка 720 тысяч украинских школьников. По мнению экспертов издания, если существующая тенденция сохранится, государство может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных кадров как в системе образования, так и на рынке труда в целом. Аналитики также подчеркивают, что вслед за молодежью Украину могут покинуть и педагоги, что приведет к дальнейшему усугублению дефицита специалистов практически во всех отраслях экономики, пишет RT.