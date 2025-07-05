В украинской столице почти исчерпан ресурс средств противовоздушной обороны, об этом заявила украинский парламентарий Марьяна Безуглая.
Она уточнила, что в частности, речь идёт о зенитных комплексах. По её словам, это произошло «благодаря» Соединённым Штатам.
«Ресурс зенитных установок типа “Гепард” и других в столице практически исчерпан. Противоракетные средства у нас заканчиваются “благодаря” решению США», — написала Безуглая в Telegram.
Кроме того, она подвергла критике Зеленского и командование Вооружённых сил Украины. Депутат отметила, что Зеленский «не назначает командующего Воздушных сил уже 308 дней».
Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли по Киеву один из масштабных ударов. Город затянуло чёрным дымом.
Ранее сообщалось, что бункер Зеленского в украинской столице остался без прикрытия.