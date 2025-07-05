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В Москве 5 июля отметят Сабантуй

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Татарский и башкирский национальный праздник Сабантуй отметят в столице в субботу в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы (ДНПМС).

Источник: РИА "Новости"

«5 июля при поддержке столичного ДНПМС московский Сабантуй встретит гостей в музее-заповеднике “Коломенское” в новом формате. Праздник объединит богатый национальный колорит, инновационные площадки и грандиозную программу для всей семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на главной сцене Сабантуя с утра до позднего вечера традиционно будут выступать известные артисты, танцевальные и музыкальные коллективы. Для юных гостей праздника будет организовано пространство детского Сабантуя.

«На территории аутентичных башкирской и татарской деревень создадут исторические интерьеры, а все элементы специально привезут из регионов. Для гостей здесь пройдут выступления артистов, будут организованы народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, посетители праздника смогут продегустировать национальные блюда на площадках «Кухни народов мира». На «Улице добрых соседей» развернется многонациональная программа с шатрами разных народов, проживающих в столице.

«Впервые на площадке Сабантуя все желающие смогут познакомиться с игрой в нарды от Федерации нард Республики Татарстан и сыграть с чемпионом мира», — уточнили в ведомстве.