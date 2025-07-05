В Москве 5 июля отметят Сабантуй

«На территории аутентичных башкирской и татарской деревень создадут исторические интерьеры, а все элементы специально привезут из регионов. Для гостей здесь пройдут выступления артистов, будут организованы народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов», — добавили в пресс-службе.