В Госдуме хотят расширить действие единого пособия на детей до 18 лет

В настоящий момент право на единое пособие имеют беременные женщины и лица с детьми до 17 лет. В Госдуме предложили увеличить возраст ребенка, на которого предоставляются льготы, до 18 лет. Об этом сообщила депутат Нина Останина, пишет РИА Новости.
С соответствующим призывом парламентарий обратилась к премьеру Михаилу Мишустину. Депутат подчеркнула, что сейчас несовершеннолетние досрочно лишаются установленного уровня соцподдержки. Она напомнила, что детьми считаются лица до возраста совершеннолетия.
«Комитет просит вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет», — говорится в заявлении.
В России также обнародовали проект, предусматривающий введение сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Его размер может составить до 10% от стоимости.