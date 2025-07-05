В Госдуме хотят расширить действие единого пособия на детей до 18 лет

В настоящий момент право на единое пособие имеют беременные женщины и лица с детьми до 17 лет. В Госдуме предложили увеличить возраст ребенка, на которого предоставляются льготы, до 18 лет. Об этом сообщила депутат Нина Останина, пишет РИА Новости.