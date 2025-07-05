Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снова открыли для полётов

В период вынужденного перерыва задержали более 30 рейсов, ещё несколько отменили. Пассажиры не могли вылететь в Москву, Казань, Омск, Уфу, Екатеринбург и другие города. Кроме этого задержали и международные рейсы, включая полёты в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду.