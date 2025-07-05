Число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году

Согласно данным, количество детей-инвалидов в России составило 779 308 в прошлом году. Из них почти 456 тысяч — мужского пола, почти 323,5 тысячи — женского. Среди детей с инвалидностью до 3 лет всего чуть более 26 тысяч человек.