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Кошельки «спали» 14 лет: неизвестные внезапно переместили забытые биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Неизвестный переместил нетронутые за 14 лет биткоины, подорожавшие до $2 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Два «спящих» кошелька с криптовалютой, по которым не совершалось никаких операций более 14 лет, внезапно ожили в пятницу 4 июля. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные обозревателя Blockchain.com.

Сообщается, что с 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.

Утром пятницы 4 июля с разницей в полчаса с обоих «спящих» кошельков криптовалюта была переведена на другие адреса.

Напомним, в апреле правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается признать криптовалюту таким же имуществом, как физическая валюта, недвижимость или любые другие предметы, находящиеся во владении физлица или компании.

В то же время Банк России не рассматривает возможность инвестирования в криптовалюту, считая её слишком рискованным и нестабильным активом.

Ранее сообщалось, что биткоины крупнейшего взяточника в истории России Тамбиева вернутся в страну. В доход государства будут обращены биткоины более чем на миллиард рублей.