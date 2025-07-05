Кошельки «спали» 14 лет: неизвестные внезапно переместили забытые биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Два «спящих» кошелька с криптовалютой, по которым не совершалось никаких операций более 14 лет, внезапно ожили в пятницу 4 июля. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные обозревателя Blockchain.com.
Сообщается, что с 2011 года на этих кошельках находилось 20 000 биткоинов, распределенных поровну. Стоимость криптовалюты на тот момент составляла порядка $16 тыс. По курсу на сегодняшний день эти биткоины стоят более 2 млрд долларов.
Утром пятницы 4 июля с разницей в полчаса с обоих «спящих» кошельков криптовалюта была переведена на другие адреса.
Напомним, в апреле правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается признать криптовалюту таким же имуществом, как физическая валюта, недвижимость или любые другие предметы, находящиеся во владении физлица или компании.
В то же время Банк России не рассматривает возможность инвестирования в криптовалюту, считая её слишком рискованным и нестабильным активом.
Ранее сообщалось, что биткоины крупнейшего взяточника в истории России Тамбиева вернутся в страну. В доход государства будут обращены биткоины более чем на миллиард рублей.