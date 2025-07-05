NYT: 13 человек погибли, 20 пропали без вести при наводнении в Техасе

В Техасе 4 июля произошло наводнение. Природный катаклизм вызван сильными ливнями и разливом реки Гуадалупе. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, пишет The New York Times.
По сведениям газеты, наводнение началось на рассвете 4 июля. Оно охватило летний лагерь и жилые дома в Центральном Техасе. В материале подчеркивается, что погибли минимум 13 человек, однако ожидается больше жертв.
Информацию подтвердили местные власти. Вице-губернатор Дэн Патрик сообщил о поисковых работах. Пропали по меньшей мере 20 девочек из лагеря вблизи реки Гуадалупе.
Наводнение наблюдали и жители Петербурга. 4 июля на город обрушился мощный шторм. В результате оказались поваленными около 300 деревьев. Особенно сильно пострадали Муринский, Пионерский и Удельный парки.