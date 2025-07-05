Рок-группа Oasis провела первый за 16 лет концерт после воссоединения

Концерт, который издание называет «блистательным дебютом», стал первым за годы разлуки братьев Галлахер. Группа сделала ставку на хиты 1990-х, когда Oasis находились на пике славы. Поклонники услышали классические композиции, которые определили звучание целой эпохи британского рока.