Коул Тернер из «Зачарованных» скончался от рака: биография культового актера Макмэхона

В 1994 году Макмэхон женился на певице и актрисе Дэнни Миноуг после знакомства на съемках сериала «Дома и в гостях» (Home and Away). Впоследствии актер снялся в музыкальном клипе Миноуг на песню «This Is It». Большую часть брака пара провела раздельно из-за напряженного графика: Макмэхон строил карьеру в США, а Миноуг работала в Великобритании. Через полтора года они развелись.