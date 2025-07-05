Коул Тернер из «Зачарованных» скончался от рака: биография культового актера Макмэхона

Второй брак актера состоялся в 1999 году с Брук Бернс, звездой сериала «Спасатели Малибу». В 2000 году у них родилась дочь, однако уже в 2001 году супруги официально расстались. Спустя более десяти лет, в 2014 году, Джулиан Макмэхон вступил в третий брак с Келли Паниагуа. Он проживал в США с 1990-х годов и до самой смерти.