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Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече послов стран ЕС в Брюсселе в пятницу, сообщает информационное агентство TASR.

Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече послов стран ЕС в Брюсселе в пятницу, сообщает информационное агентство TASR.

Правительство Словакии заявило, что будет накладывать вето на новые антироссийские санкции, пока не будет решен вопрос о компенсациях республике и минимизации негативных последствий от предложенного Еврокомиссией (ЕК) запрета на импорт газа из РФ с 1 января 2028 года.

Словакия настаивает на продолжении консультаций с Еврокомиссией по вопросам обеспечения энергетической безопасности в случае прекращения поставок газа из России. По сообщению агентства, предыдущие переговоры не смогли развеять опасения Братиславы относительно надежности альтернативных источников энергоснабжения, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет антироссийских санкций выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Он добавил, что вокруг нового санкционного пакета ЕС в текущий момент наблюдается много ожиданий.