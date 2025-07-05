Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Словакия вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России на встрече послов стран ЕС в Брюсселе в пятницу, сообщает информационное агентство TASR.
Правительство Словакии заявило, что будет накладывать вето на новые антироссийские санкции, пока не будет решен вопрос о компенсациях республике и минимизации негативных последствий от предложенного Еврокомиссией (ЕК) запрета на импорт газа из РФ с 1 января 2028 года.
Словакия настаивает на продолжении консультаций с Еврокомиссией по вопросам обеспечения энергетической безопасности в случае прекращения поставок газа из России. По сообщению агентства, предыдущие переговоры не смогли развеять опасения Братиславы относительно надежности альтернативных источников энергоснабжения, говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет антироссийских санкций выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Он добавил, что вокруг нового санкционного пакета ЕС в текущий момент наблюдается много ожиданий.