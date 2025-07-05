Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России

Правительство Словакии заявило, что будет накладывать вето на новые антироссийские санкции, пока не будет решен вопрос о компенсациях республике и минимизации негативных последствий от предложенного Еврокомиссией (ЕК) запрета на импорт газа из РФ с 1 января 2028 года.