Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России

«С понедельника воздушные массы уже начинают поступать с юга. В течение всей недели погода будет облачная, но с частыми прояснениями, солнце будет обязательно. Уже около 23−25 градусов будет в понедельник, а со вторника — 24−29 градусов днем. Кроме того, существенно повысится температура ночью, она уже будет выше 15 градусов, а со вторника — 16−19 градусов», — сообщил метеоролог.