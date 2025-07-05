Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Температура в водоемах Центральной России к концу следующей недели вырастет до 22 градусов, купальный сезон продолжится после периода холодной погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Никаких сомнений. Купальный сезон в следующие выходные откроется», — сказал Вильфанд.
По его словам, в эти выходные, 5−6 июля, температура в центре европейской части РФ будет еще невысокой — днём около 20 градусов, по области — до 16−17, при этом существенных осадков не будет.
«С понедельника воздушные массы уже начинают поступать с юга. В течение всей недели погода будет облачная, но с частыми прояснениями, солнце будет обязательно. Уже около 23−25 градусов будет в понедельник, а со вторника — 24−29 градусов днем. Кроме того, существенно повысится температура ночью, она уже будет выше 15 градусов, а со вторника — 16−19 градусов», — сообщил метеоролог.
Он уточнил, что такая погода приведёт к тому, что к концу следующей недели температура воды в водоемах Центральной России поднимется до 21−22 градусов, и купальный сезон продолжится.