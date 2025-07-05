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В РФ одобрили закон об упрощенном оформлении ипотечного жилья в собственность семьи: что это даёт

Депутат Разворотнева: в РФ будет легче продать ипотечное жилье с маткапиталом.

Источник: Комсомольская правда

В России 2 июля одобрили закон о согласии банка оформлять жилье, купленное с использованием ипотеки и маткапитала, в общую собственность семьи до погашения ипотеки. Теперь такую недвижимость будет легче продать. На этом акцентировала внимание депутат Светлана Разворотнева в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметила главную задумку законопроекта. По ее словам, документ представляет собой систему мер по упрощению сделок с недвижимостью для определенной категории семей. Светлана Разворотнева является соавтором закона.

«Проект задумывался как система мер, направленных на упрощение сделок с недвижимостью для семей, которые уже купили жилье с использованием материнского капитала», — подытожила депутат.

В Минфине, между тем, сообщили об изменениях в семейной ипотеке. По данным Министерства, никакого ужесточения требований не будет.