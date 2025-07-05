В РФ одобрили закон об упрощенном оформлении ипотечного жилья в собственность семьи: что это даёт

В России 2 июля одобрили закон о согласии банка оформлять жилье, купленное с использованием ипотеки и маткапитала, в общую собственность семьи до погашения ипотеки. Теперь такую недвижимость будет легче продать. На этом акцентировала внимание депутат Светлана Разворотнева в беседе с ТАСС.