Семейная экосистема: Life.ru узнал у психолога, почему аудитории нравятся рилсы Бони с дочерью

Она уже встроилась в эту волну пиара и самопиара. В принципе, получается, что Боня зарабатывает деньги на своём имени и личности. И именно так сейчас встроена её дочь. То есть, если, например, дочь сейчас отделить от Бони, она тоже сможет зарабатывать на своём имени, потому что акцент делается именно на то, что она — дочь Бони. Мы видим, какая она красивая, яркая и привлекательная.