Сыгравший в культовом сериале 00-х «Зачарованные» МакМэхон не смог побороть рак

В среду, 2 июля, ушел из жизни актер Джулиан МакМэхон. Об этом информпорталу Deadline сообщила супруга усопшего.
Джулиан МакМэхон является уроженцем Содружества Австралии, хотя карьеру в киноиндустрии он построил в Соединенных Штатах.
Как на Западе, так и в России он стал известен благодаря мистическому телесериалу «Зачарованные» и супергеройскому фильму «Фантастическая четверка».
Как указали в Deadline, причиной преждевременной смерти актера стал рак. Он ушел из жизни в американском городе Клируотер.
К сожалению, это не единственная кончина известного актера, которую принес июль 2025 года. Ранее стало известно, что скончался Майкл Мэдсен, который прославился благодаря участию в нескольких культовых фильмах режиссера Квентина Тарантино.