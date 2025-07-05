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Сыгравший в культовом сериале 00-х «Зачарованные» МакМэхон не смог побороть рак

В среду, 2 июля, ушел из жизни актер Джулиан МакМэхон.

В среду, 2 июля, ушел из жизни актер Джулиан МакМэхон. Об этом информпорталу Deadline сообщила супруга усопшего.

Джулиан МакМэхон является уроженцем Содружества Австралии, хотя карьеру в киноиндустрии он построил в Соединенных Штатах.

Как на Западе, так и в России он стал известен благодаря мистическому телесериалу «Зачарованные» и супергеройскому фильму «Фантастическая четверка».

Как указали в Deadline, причиной преждевременной смерти актера стал рак. Он ушел из жизни в американском городе Клируотер.

К сожалению, это не единственная кончина известного актера, которую принес июль 2025 года. Ранее стало известно, что скончался Майкл Мэдсен, который прославился благодаря участию в нескольких культовых фильмах режиссера Квентина Тарантино.