Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: ВС РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ с фланга

Российские военные закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали солдат Вооружённых сил Украины на степногорском участке с фланга, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры подчеркнули, что благодаря данному манёвру военные РФ закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское. В настоящее время российские штурмовики выбивают ВСУ из посёлка.

«Большая часть посёлка под контролем наших подразделений. После форсирования бывшего Каховского водохранилища наши бойцы атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населённого пункта и продвинулись там, создав новый плацдарм», — говорится в публикации.

Напомним, в 2023 году Вооружённые силы разрушили верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, в результате произошёл сброс воды. Прибрежные населённые пункты были затоплены. Каховское водохранилище практически обмелело.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли большую часть Каменского в Запорожской области.