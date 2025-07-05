«РВ»: ВС РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ с фланга

Российские военные прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали солдат Вооружённых сил Украины на степногорском участке с фланга, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры подчеркнули, что благодаря данному манёвру военные РФ закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское. В настоящее время российские штурмовики выбивают ВСУ из посёлка.
«Большая часть посёлка под контролем наших подразделений. После форсирования бывшего Каховского водохранилища наши бойцы атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населённого пункта и продвинулись там, создав новый плацдарм», — говорится в публикации.
Напомним, в 2023 году Вооружённые силы разрушили верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции, в результате произошёл сброс воды. Прибрежные населённые пункты были затоплены. Каховское водохранилище практически обмелело.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли большую часть Каменского в Запорожской области.