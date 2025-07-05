Пошел по стопам Мамаева и Кокорина: Федор Смолов напал на посетителей московской «Кофемании»

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин получили сроки после своей дикой выходки в кофейне. После изрядного ночного загула по столичным заведениям они решили позавтракать в кофемании, но все закончилось печально. Пьяная компания пристала к московскому чиновнику, завязалась перебранка, а потом мужчину и вовсе удалили стулом. В итоге Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии. Кокорина — к году и шести месяцам общего режима. Суд не пожалел даже мебель — орудие преступления, тот самый деревянный стул из «Кофемании», судья постановил уничтожить.