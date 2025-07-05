Пошел по стопам Мамаева и Кокорина: Федор Смолов напал на посетителей московской «Кофемании»

Московская «Кофемания» вновь оказалась ареной для дебоша. В заведении на Большой Никитской улице еще не успели отойти от выходки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, как появился спортсмен Федор Смолов. По данным Shot, он полез с кулаками на посетителей кофейни.
Федор Смолов, как пишет Telegram-канал, устроил драку 28 мая. Это случилось на следующий день после заявления «Краснодара» о судьбе контракта с футболистом. Его не продлили, что, очевидно, выбило Смолова из колеи. Отмечается также, что спортсмен мог резко отреагировать на попытки посетителей попросить у него деньги.
На кадрах видео заметно, как футболист наносит удары двум мужчинам. О последствиях драки не сообщалось.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин получили сроки после своей дикой выходки в кофейне. После изрядного ночного загула по столичным заведениям они решили позавтракать в кофемании, но все закончилось печально. Пьяная компания пристала к московскому чиновнику, завязалась перебранка, а потом мужчину и вовсе удалили стулом. В итоге Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии. Кокорина — к году и шести месяцам общего режима. Суд не пожалел даже мебель — орудие преступления, тот самый деревянный стул из «Кофемании», судья постановил уничтожить.