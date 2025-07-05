В РФ введут обязательный перечень предметов в университетах

Планируется, что обучение в рамках ядра будет проходить в течение первых двух курсов. После этого для углубленного изучения специальности студент сможет продолжить обучение в своем вузе или перевестись в другой. Введение единого перечня дисциплин обеспечит качество образования во всех российских университетах и повысит академическую мобильность обучающихся.