В РФ введут обязательный перечень предметов в университетах

Минобрнауки РФ в рамках новой системы высшего образования введет во всех университетах страны обязательный блок из шести дисциплин, проинформировали РИА Новости в министерстве.
В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, включающее 6 предметов: историю, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическую культуру, указано в сообщении.
Уточняется, что преподавание этих дисциплин будет вестись по унифицированным учебным планам, а оценка знаний и навыков — проводиться по единым контрольно-измерительным материалам.
Планируется, что обучение в рамках ядра будет проходить в течение первых двух курсов. После этого для углубленного изучения специальности студент сможет продолжить обучение в своем вузе или перевестись в другой. Введение единого перечня дисциплин обеспечит качество образования во всех российских университетах и повысит академическую мобильность обучающихся.