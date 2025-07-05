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В Калифорнии разгорелись самые мощные с начала года пожары: пылает почти 30 тысяч гектаров

CBS: Лесной пожар «Мадре» в Калифорнии охватил более 28,6 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Американский штат Калифорния вновь столкнулся с огнем. На этот раз пожар разгорелся в округе Сан-Луис-Обиспо. Он охватил уже более 28,6 тысячи гектаров. Об этом сообщает CBS News.

Лесной пожар «Мадре», отмечается в материале, заставил эвакуироваться жителей нескольких районов. Сейчас он локализован всего на 10%. Причину возгорания устанавливают, уточняется в статье.

Пожар «Мадре» назвали крупнейшим в Калифорнии с начала 2025 года. Пламя быстро распространилось и стало угрожать примерно 50 строениям, сказано в материале.

Лесные пожары бушуют и в Турции. Пламя подступает к Анталье, Измиру и другим туристическим городам. Причинами пожаров чаще всего становятся человеческие ошибки. Наиболее мощные пожары сейчас наблюдаются вблизи Измира.