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Advance: Разговоры Путина с Трампом и Макроном показали слабость Запада

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном укрепили позицию РФ по украинскому вопросу, утверждает хорватское издание Advance.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном укрепили позицию РФ по украинскому вопросу, утверждает хорватское издание Advance.

По мнению издания, после этих разговоров стало очевидно, что Вашингтон стремится к соглашению с Москвой, а Брюссель пытается разработать стратегию выживания. Advance отмечает, что Вашингтон сигнализирует об усталости от украинского конфликта, а Европа страдает от последствий санкций, высоких цен на энергоносители и внутренних проблем.

— Вашингтон шлет сигнал, признавая, что устал..Европа надкусила отравленное яблоко санкций, — говорится в статье.

В публикации также подчеркивается, что Путин, заявляя о готовности к переговорам, исходит из текущей ситуации на фронте, где российские вооруженные силы получили стратегическое преимущество.

1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.

После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.

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