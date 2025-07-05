Advance: Разговоры Путина с Трампом и Макроном показали слабость Запада

По мнению издания, после этих разговоров стало очевидно, что Вашингтон стремится к соглашению с Москвой, а Брюссель пытается разработать стратегию выживания. Advance отмечает, что Вашингтон сигнализирует об усталости от украинского конфликта, а Европа страдает от последствий санкций, высоких цен на энергоносители и внутренних проблем.