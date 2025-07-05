Родители убитой в Италии россиянки четыре часа общались с полицией в Риме

В Рим в пятницу 4 июля прибыли родители россиянки Анастасии Трофимовой, тело которой было найдено в итальянской столице в начале июня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на редакцию телепрограммы «Кто его видел?», которая выходит на Третьем канале итальянского гостелевидения Rai. Сообщается, что поездка оплачена редакцией телепрограммы.