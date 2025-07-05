Родители убитой в Италии россиянки четыре часа общались с полицией в Риме

В Рим в пятницу 4 июля прибыли родители россиянки Анастасии Трофимовой, тело которой было найдено в итальянской столице в начале июня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на редакцию телепрограммы «Кто его видел?», которая выходит на Третьем канале итальянского гостелевидения Rai. Сообщается, что поездка оплачена редакцией телепрограммы.
«Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт “Фьюмичино”, там с ними в течение четырех часов общались сотрудники судебной полиции», — сообщил представитель телеканала, добавив, что вечером 9 июля будет показан выпуск передачи с участием родителей Трофимовой.
Напомним, в июне в Риме нашли тела убитой гражданки РФ и ее 11-месячной дочери. Родственники по татуировке на ноге опознали женщину как россиянку из Омска Анастасию Трофимову. В убийстве женщины и ребенка подозревается гражданин США.
Также сообщалось, что подозреваемый был сожителем россиянки, причем Анастасия неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о домашнем насилии.