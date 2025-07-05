В деле тестя Прилучного вскрылись новые факты

Тесть Прилучного был объявлен в розыск.
К уголовному делу о незаконной организации азартных игр, фигурантом которого является Аршак Брутян — тесть известного актера Павла Прилучного, привлечены еще несколько человек. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы.
Из материалов дела следует, что к расследованию были привлечены дополнительные лица, однако их статус и личности на данный момент не разглашаются. В документах уточняется, что эти люди проходят по делу вместе с Брутяном, но подробности их участия или процессуального положения не раскрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.
Ранее представители правоохранительных органов сообщали, что Аршак Брутян был объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой либо с использованием служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Весной 2024 года ряд СМИ сообщал о задержании Брутяна и других лиц в связи с организацией подпольного казино в Москве. Позднее в прессе появилась информация, что после беседы с полицейскими Брутян был отпущен. Официальные ведомства пока не комментировали эти сообщения и не раскрывали деталей расследования.