В деле тестя Прилучного вскрылись новые факты

Из материалов дела следует, что к расследованию были привлечены дополнительные лица, однако их статус и личности на данный момент не разглашаются. В документах уточняется, что эти люди проходят по делу вместе с Брутяном, но подробности их участия или процессуального положения не раскрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.