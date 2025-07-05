Эндокринолог раскрыла секреты, которые помогут избавиться от жира на талии

Избыточный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, опасен для здоровья. Висцеральное ожирение повышает риск развития диабета, болезней сердца и нарушений обмена веществ. Но бороться с ним можно без строгих диет и сложных процедур. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.
— Снижение количества калорий готовых блюд и отказ от жирного и сладкого приводит к уменьшению собственного производства жиров, а значит, в организме снизится уровень холестерина и триглицеридов. Как мы знаем, почти 80% холестерина в организме производится собственными клетками и прежде всего клетками печени, и только 20% приходит с пищей, — пояснила специалист.
При этом полностью исключать жиры из рациона нельзя. Это может вызвать обратный эффект. По словам врача, организм начнет производить жиры с удвоенной силой.
Еще один простой, но эффективный способ помочь организму — начинать утро со стакана теплой воды (температурой выше 40 градусов). Как отметила специалист, это улучшает метаболизм желчных кислот. В некоторых случаях врач может назначить препараты для улучшения работы желчного пузыря, но только после индивидуальной консультации.