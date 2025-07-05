Эндокринолог раскрыла секреты, которые помогут избавиться от жира на талии

— Снижение количества калорий готовых блюд и отказ от жирного и сладкого приводит к уменьшению собственного производства жиров, а значит, в организме снизится уровень холестерина и триглицеридов. Как мы знаем, почти 80% холестерина в организме производится собственными клетками и прежде всего клетками печени, и только 20% приходит с пищей, — пояснила специалист.