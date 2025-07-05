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Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полёты

Кроме того, ограничения установлены в аэропорту Саратова.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов ввели в воздушной гавани Петербурга, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера в аэропорту Пулково введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Пулково», — сказано в сообщении.

Помимо этого, ограничения установлены в аэропорту Саратова.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — заявил Кореняко.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что над Гатчинским округом и Тосненским районом ликвидированы беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины.