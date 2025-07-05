Два российских аэропорта приостановили работу

Петербургский аэропорт Пулково до этого, в 23:25 мск, уже приостанавливал работу. Из-за этого был задержан вылет более 40 самолетов. То ограничение продлилось больше двух часов — в 1:50 мск в Росавиации сообщили о возобновлении работы Пулково.
Обычно аэропорты закрывают из-за опасности атак БПЛА. Ночью в Ленинградской области сбили два беспилотника. Об атаках на Саратовскую область не сообщалось.
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