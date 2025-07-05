Росавиация во второй раз за ночь ввела ограничения на полеты в петербургском Пулково

Аэропорт Пулково в Петербурге снова не отправляет и не принимаем самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — написал он в своем телеграм-канале.
Также в целях безопасности Росавиация ограничила работу аэропорта Гагарин в Саратове.
Отметим, что Пулково этой ночью закрывают уже во второй раз. В предыдущий раз воздушная гавань временно прекращала работу в 23:25 пятницы, но в 01:50 субботы ограничения сняли.