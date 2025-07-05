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Стали известны даты длинных выходных в России в 2026 году

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Длинные выходные в следующем году будут несколько раз: сначала с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года в новогодние праздники, затем по три дня на 23 февраля и 8 марта, День России, а также с 1 по 4 и с 9 по 11 мая, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Freepik

Согласно документам, новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026. Выходной день с 3 января перенесли на 9 число, чтобы сделать отдых в январе непрерывным. Выходной праздничный день с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря 2026 года.

По три дня отдыха предстоит россиянам на День защитника Отечества с 21 по 23 февраля, на Международный женский день с 7 по 9 марта, а также на День России с 12 по 14 июня. Майские праздники в совокупности будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая на День весны и труда и с 9 по 11 мая на День Победы.

Рабочая неделя со 2 по 8 ноября будет разделена праздничным выходным днем 4 ноября в честь Дня народного единства, который выпадает на среду.