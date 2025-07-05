Новые правила по аннулированию виз иностранных гостей вводятся с 21 июля: об изменениях в системе

В России в случае аннулирования визы иностранцу на документ полагается ставить соответствующий штамп. С 21 июля указанные данные будут передаваться в систему миграционного учета. Это необходимо для недопуска незаконного возвращения иностранцев в Россию. Об изменениях пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Кроме того, сейчас при невозможности проставления на визе отметки «аннулировано» у иностранца сохраняется возможность для пересечения границы РФ. С 21 июля данные начнут передавать в ФСБ.
Это означает, что в случае отсутствия отметки «аннулировано» на визе, информация о которой появится в миграционном учете, штамп поставят пограничные службы ФСБ на границе РФ.
В России с 1 июля прекратили предоставлять услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность по биометрии. Закон связан с усилением контроля над действиями мигрантов.