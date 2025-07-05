Новые правила по аннулированию виз иностранных гостей вводятся с 21 июля: об изменениях в системе

В России в случае аннулирования визы иностранцу на документ полагается ставить соответствующий штамп. С 21 июля указанные данные будут передаваться в систему миграционного учета. Это необходимо для недопуска незаконного возвращения иностранцев в Россию. Об изменениях пишет ТАСС со ссылкой на документ.