Россиян предостерегли от срывания некоторых ядовитых растений и цветов

«Ягоды Дафны крайне токсичны, пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги», — процитировало информацию ведомства РИА Новости. Также россиянам напомнили об опасности ягод вороньего глаза, которые внешне схожи с черникой, но растут по одной на стебле. Их употребление способно вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы и рвоту.