Россиян предостерегли от срывания некоторых ядовитых растений и цветов

Россиянам напомнили о ядовитых ягодах и растениях.
Россиян предупредили об опасности ядовитых растений и ягод. Некоторые из них могут привести к тяжелым отравлениям и ожогам в летний период. Лучше обходить стороной ягоды Дафны, вороний глаз, ландыш и борщевик Сосновского. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре РФ.
«Ягоды Дафны крайне токсичны, пять таких ягод приводят к отравлению, а большее количество — к смерти. Симптомы включают обильное слюноотделение, боли в животе и судороги», — процитировало информацию ведомства РИА Новости. Также россиянам напомнили об опасности ягод вороньего глаза, которые внешне схожи с черникой, но растут по одной на стебле. Их употребление способно вызвать расстройства сердечно-сосудистой системы и рвоту.
К числу ядовитых растений относится ландыш — все его части содержат токсические соединения, способные повлиять на работу сердца. При отравлении возможны судороги и летальный исход. Кроме того, при контакте с борщевиком Сосновского его сок может вызывать тяжелые ожоги и воспаления.
Как сообщало URA.RU, ранее врачи НИИ Склифосовского оказывали помощь мужчине, получившему ожоги 80% тела после покоса борщевика на даче. Если на участке появились единичные экземпляры этого растения, их нужно уничтожать сразу — пока они не дали семена.