Врач рассказала, почему рискованно пить квас

Квас, реализуемый в торговых сетях, зачастую включает сахар, кукурузный сироп или искусственные подсластители. Это способно стимулировать брожение в ЖКТ и спровоцировать увеличение массы тела, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Елена Маслова.
По ее словам, многие магазинные варианты напитка перенасыщены сахаром, кукурузным сиропом или подсластителями для улучшения вкуса и увеличения срока годности. Это источник пустых калорий, риск прибавки в весе, усиление бродильных процессов в ЖКТ. Кислоты и газы раздражают слизистые оболочки желудка и кишечника, а при избыточном потреблении или индивидуальной чувствительности вызывают диарею, пояснила Маслова.
Кроме того, специалист предупредила, что повышенная кислотность кваса способна негативно влиять на зубную эмаль.
Некачественное сырье или вода, несоблюдение условий хранения и гигиены при розливе, а также нарушения санитарных норм могут привести к заражению кваса бактериями, такими как кишечная палочка или сальмонелла, отметила Маслова.
Особенно это касается напитка кустарного производства или продающегося с лотков — он способен стать причиной пищевого отравления, добавила врач.