Врач рассказала, почему рискованно пить квас

По ее словам, многие магазинные варианты напитка перенасыщены сахаром, кукурузным сиропом или подсластителями для улучшения вкуса и увеличения срока годности. Это источник пустых калорий, риск прибавки в весе, усиление бродильных процессов в ЖКТ. Кислоты и газы раздражают слизистые оболочки желудка и кишечника, а при избыточном потреблении или индивидуальной чувствительности вызывают диарею, пояснила Маслова.