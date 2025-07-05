Россиянам рассказали о грядущих длинных выходных

В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число по случаю Дня защитника Отечества. Трехдневные выходные предусмотрены также на Международный женский день (с 7 по 9 марта) и День России (с 12 по 14 июня). Майские праздники разделены на два блока: с 1 по 3 мая жители страны смогут отметить День весны и труда, а с 9 по 11 мая — День Победы.