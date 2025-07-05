Россиянам рассказали о грядущих длинных выходных

Новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026.
В 2026 году россиян ожидают продолжительные новогодние каникулы и несколько длинных выходных. Об этом говорится в соответствующих документах Минтруда РФ. Согласно опубликованному графику, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а также предусмотрены дополнительные трехдневные выходные в феврале, марте, мае и июне.
«Новогодние праздники следующего года продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026. Выходной день с 3 января перенесли на 9 число, чтобы сделать отдых в январе непрерывным. Выходной праздничный день с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря 2026 года», — говорится в материалах, передает РИА Новости.
В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 число по случаю Дня защитника Отечества. Трехдневные выходные предусмотрены также на Международный женский день (с 7 по 9 марта) и День России (с 12 по 14 июня). Майские праздники разделены на два блока: с 1 по 3 мая жители страны смогут отметить День весны и труда, а с 9 по 11 мая — День Победы.
Кроме того, в ноябре рабочая неделя с 2 по 8 ноября будет прервана праздничным выходным днем 4 ноября в честь Дня народного единства, который в следующем году приходится на среду. Переносы и распределение праздничных дней призваны сделать отдых граждан более удобным и продолжительным.
Член Госдумы Максим Иванов высказался по поводу установления 12-дневных новогодних каникул в 2026 году, выразив опасения по поводу возможного отрицательного влияния этой инициативы на экономику страны и выполнение государственного оборонного заказа. По его словам, продолжительный период выходных дней может привести к тому, что после завершения праздников гражданам потребуется время на восстановление работоспособности, что способно негативно отразиться на уровне трудовой продуктивности.