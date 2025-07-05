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Суд продлил арест главе «Военторга» Павлову по обвинению в краже 400 млн рублей

Главе «Военторга» Павлову продлили срок содержания под стражей, арест затянется и у других фигурантов по делу.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии России. Суд удовлетворил ходатайство и продлил срок его содержания под стражей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что арест также затянется у других фигурантов по делу. В их числе бывший генеральный директор «Военторг-ретейла» Тимур Исаков, топ-менеджер фабрики «Русь» Дмитрий Громов и бизнесмен Сергей Тетруашвили.

«Судом вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Павлова», — уведомили в суде.

В Азербайджане, между тем, задержали восьмерых россиян. Их обвиняют в наркотрафике из Ирана и кибермошенничестве. Однако родственники задержанных отрицают их причастность к преступлениям, пишет KP.RU.