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Директор парка «Тайган» Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить

Зубкова выписали из больницы после нападения льва.

Источник: Аргументы и факты

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», рассказал о дальнейшем содержании льва, который ранее напал на него.

По его словам, животное останется в живых, так как он хорошо знает всех своих хищников и считает, что в данном случае необходимо изменить подход к общению с конкретным львом.

Ранее сообщалось, что Зубков покинул больницу после инцидента и впервые выступил публично. В разговоре с журналистами он отметил, что чувствует себя лучше, хотя восстановление после полученных травм ещё продолжается.