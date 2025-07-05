Директор парка «Тайган» Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган», рассказал о дальнейшем содержании льва, который ранее напал на него.
По его словам, животное останется в живых, так как он хорошо знает всех своих хищников и считает, что в данном случае необходимо изменить подход к общению с конкретным львом.
Ранее сообщалось, что Зубков покинул больницу после инцидента и впервые выступил публично. В разговоре с журналистами он отметил, что чувствует себя лучше, хотя восстановление после полученных травм ещё продолжается.