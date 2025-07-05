Юрист предупредил о штрафах за обработку дачи от вредителей

Харди отметил, что санкции ужесточаются в случае порчи земель: штраф может достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Если участок расположен рядом с источниками питьевой воды, а дачник применил запрещенные или не предусмотренные инструкцией химикаты, сумма штрафа возрастает — от 3 до 20 тысяч рублей.