Бомбардировщики B-2, наносившие удары по Ирану, пролетели над Вашингтоном

Напомним, Израиль начали операцию против Ирана, а Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав иранские ядерные объекты. Тегеран нанёс ответный удар ракетами по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.