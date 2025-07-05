Бомбардировщики B-2, наносившие удары по Ирану, пролетели над Вашингтоном

Бомбардировщики B-2 Spirit ВВС Соединённых Штатов, наносившие удары по иранской территории, пролетели над Белым домом в ходе церемонии в честь Дня Независимости США.
Американский лидер Дональд Трамп во время своей речи назвал это «впечатляющей демонстрацией американской мощи».
Кадры показал телеканал Fox News.
Напомним, Израиль начали операцию против Ирана, а Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав иранские ядерные объекты. Тегеран нанёс ответный удар ракетами по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.
Ранее сообщалось, что Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран.