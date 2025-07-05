В российских университетах введут шесть обязательных дисциплин: вот о каких предметах речь

Шесть дисциплин станут обязательными для изучения во всех российских университетах. Соответствующее решение приняло Минобрнауки, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В рамках новых образовательных стандартов закрепим для всех программ единое социогуманитарное ядро, в которое войдут 6 дисциплин — история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности, физическая культура», — сказано в релизе.
При этом предметы социогуманитарного ядра будут изучаться на первых двух курсах, после чего студент сможет продолжить погружение в специализацию или перевестись для этого в другой вуз.
Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения.
Тем временем Минпросвещения России установило нормы часов работы педагогов за одну ставку.