Жители Хабаровска смогут ездить в Китай на теплоходе шесть дней в неделю

Теперь судно будет курсировать шесть раз в неделю — ежедневно, кроме среды. Ранее рейсы осуществлялись лишь дважды в неделю. Однако с начала навигации число туристов уже превысило показатели всего прошлого судоходного сезона, что обусловило необходимость скорректировать график.