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Жители Хабаровска смогут ездить в Китай на теплоходе шесть дней в неделю

Частота рейсов теплохода «70 лет Победы» из Хабаровска в китайский Фуюань увеличена. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Источник: Мэрия Хабаровска

Теперь судно будет курсировать шесть раз в неделю — ежедневно, кроме среды. Ранее рейсы осуществлялись лишь дважды в неделю. Однако с начала навигации число туристов уже превысило показатели всего прошлого судоходного сезона, что обусловило необходимость скорректировать график.

«Изменения введены по многочисленным обращениям жителей и туристов», — отметил Демешин.

Появление скоростного судна на линии между Хабаровском и Фуюанем, подчеркнул губернатор, заметно увеличило пассажиропоток. Теплоход, построенный на Хабаровском судостроительном заводе, перевозит до 100 пассажиров и преодолевает маршрут до Фуюаня за полтора часа. Для сравнения, китайским судам требуется около четырёх часов, чтобы покрыть аналогичную дистанцию.