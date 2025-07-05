Жители Хабаровска смогут ездить в Китай на теплоходе шесть дней в неделю

Теперь судно будет курсировать шесть раз в неделю — ежедневно, кроме среды. Ранее рейсы осуществлялись лишь дважды в неделю. Однако с начала навигации число туристов уже превысило показатели всего прошлого судоходного сезона, что обусловило необходимость скорректировать график.
«Изменения введены по многочисленным обращениям жителей и туристов», — отметил Демешин.
Появление скоростного судна на линии между Хабаровском и Фуюанем, подчеркнул губернатор, заметно увеличило пассажиропоток. Теплоход, построенный на Хабаровском судостроительном заводе, перевозит до 100 пассажиров и преодолевает маршрут до Фуюаня за полтора часа. Для сравнения, китайским судам требуется около четырёх часов, чтобы покрыть аналогичную дистанцию.