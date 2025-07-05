Депутат: россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева проинформировала ТАСС, что россиянам упростят процедуру продажи жилья, приобретенного с привлечением ипотеки и материнского капитала.
«Законопроект разрабатывался как комплекс мер, нацеленных на упрощение операций с недвижимостью для семей, уже купивших жилье с использованием маткапитала», — отметила Разворотнева, выступающая соавтором инициативы. Закон разрешает без банковского согласия оформлять такое жилье в общую долевую собственность семьи до полного погашения ипотечного кредита.
Согласно законопроекту, в подобной недвижимости для совершения сделок станет возможным выделить детские доли еще до закрытия ипотеки. В настоящее время органы опеки блокируют продажу старого жилья и приобретение нового без предварительного определения долей детей. Однако действующее постановление правительства РФ допускает выделение долей исключительно после погашения кредита.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о намерении кабмина создавать условия для роста числа многодетных семей в стране.
В Госдуме ранее отклонили инициативу по увеличению размера маткапитала для молодых матерей.