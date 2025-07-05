Депутат: россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

«Законопроект разрабатывался как комплекс мер, нацеленных на упрощение операций с недвижимостью для семей, уже купивших жилье с использованием маткапитала», — отметила Разворотнева, выступающая соавтором инициативы. Закон разрешает без банковского согласия оформлять такое жилье в общую долевую собственность семьи до полного погашения ипотечного кредита.