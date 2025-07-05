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Рок-группа Oasis провела в Кардиффе первый концерт после воссоединения

Группа сосредоточилась в основном на песнях своего расцвета 1990-х годов.

Источник: Аргументы и факты

Британская рок-группа Oasis выступила с первым концертом после воссоединения, который состоялся в пятницу в Кардиффе. Об этом сообщила газета The Guardian.

Издание отмечает, что коллектив эффектно вернулся на сцену с мощным выступлением, открыв долгожданное мировое турне. По мнению журналистов, это гастрольное возвращение стало одним из самых ожидаемых музыкальных событий за последние десятилетия.

В концертной программе преобладали композиции из золотого периода творчества группы — 1990-х годов.

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