Росавиация: аэропорты Петербурга и Саратова приостановили работу

Воздушные гавани Петербурга и Саратова вновь закрыты для приема и выпуска самолетов. Соответствующие ограничения ввели в 02:50 5 июля. Об их снятии не сообщалось. Такой информацией поделились в пресс-службе Росавиации.
Запрет на работу воздушных гаваней приняли для обеспечения безопасности перелетов. В петербургском Пулково ограничения вводятся второй раз за ночь. Они действуют на фоне объявленной воздушной опасности.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Пулково, Саратов», — сказано в уведомлении.
В течение ночи над Ленинградской областью сбили два БПЛА. Дроны уничтожены над Гатчинским и Тосненским районами.