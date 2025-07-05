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Росавиация: аэропорты Петербурга и Саратова приостановили работу

С 02:50 в аэропортах Петербурга и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Воздушные гавани Петербурга и Саратова вновь закрыты для приема и выпуска самолетов. Соответствующие ограничения ввели в 02:50 5 июля. Об их снятии не сообщалось. Такой информацией поделились в пресс-службе Росавиации.

Запрет на работу воздушных гаваней приняли для обеспечения безопасности перелетов. В петербургском Пулково ограничения вводятся второй раз за ночь. Они действуют на фоне объявленной воздушной опасности.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Пулково, Саратов», — сказано в уведомлении.

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