Как не стать жертвой мошенника при аренде квартиры

Арендатор должен запросить свежую выписку из ЕГРН, чтобы не нарваться на мошенников.
Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с информацией о владельцах жилья, а также предъявление паспорта арендодателя позволяют снизить риск столкновения с мошенничеством при съеме квартиры. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
«В первую очередь арендатору нужно запросить документы на квартиру. Желательно, чтобы собственник показал оригиналы документов, запросите свежую выписку из ЕГРН с Госуслуг, и паспорт собственника квартиры для того, чтобы убедиться, что вы снимаете и заключаете договор аренды квартиры с собственником, а не с посредником или даже мошенником», — сказала Скрябина в разговоре с РИА Новости.
Юрист подчеркнула, что собственник сдаваемой квартиры обязан затребовать паспорта у арендатора. Так же как и у всех лиц, планирующих совместное проживание в данном жилье.
Ранее стало известно, что в ЕГРН с 1 сентября 2025 года будут внесены сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, сохранивших право пользования этим помещением. Ранее эти сведения были доступны исключительно со слов продавца, что создавало потенциальные риски для покупателей недвижимости. После сделки они могли обнаружить неожиданные обременения, связанные с приобретенным жильем.