Как не стать жертвой мошенника при аренде квартиры

«В первую очередь арендатору нужно запросить документы на квартиру. Желательно, чтобы собственник показал оригиналы документов, запросите свежую выписку из ЕГРН с Госуслуг, и паспорт собственника квартиры для того, чтобы убедиться, что вы снимаете и заключаете договор аренды квартиры с собственником, а не с посредником или даже мошенником», — сказала Скрябина в разговоре с РИА Новости.