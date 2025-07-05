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Чебоксары подверглись атаке беспилотников — МЧС

Столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников, сообщается в мобильном приложении МЧС России.

Столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников, сообщается в мобильном приложении МЧС России.

«Будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — указано в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников. Первоначально, по его словам, силами ПВО был уничтожен дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе. Дрозденко подчеркнул, что в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Позднее Росавиация сообщила об отмене ранее введенных ограничений на полеты в аэропорту Пулково.

Вооруженные формирования Украины регулярно атакуют регионы России, включая приграничные и удаленные от фронта, с применением беспилотников, ракет, реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.