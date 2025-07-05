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Вслед за Овечкиным и Владом А4: скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в базу Светлану Ходченкову

Актриса Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца».

Источник: Комсомольская правда

База экстремистского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. В список попала российская актриса, ранее сыгравшая с бывшим комиком Владимиром Зеленским, Светлана Ходченкова. Ее обвиняют в якобы нарушении украинской границы.

Актриса, по данным скандального ресурса, проникла в Крым и приняла участие в «попытках оккупации республики». Кроме того, Светлану Ходченкову обвинили в якобы ведении незаконной коммерческой деятельности на территории полуострова.

Интересно, что в базе «Миротворца» числится режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Служебный роман. Наше время». Именно в этой комедии вместе сыграли Светлана Ходченкова и глава киевского режима Владимир Зеленский.

На экстремистском сайте оказался и Влад А4. Его обвинили в участии в мероприятиях, которые поддерживают информационную политику России.