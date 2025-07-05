База экстремистского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. В список попала российская актриса, ранее сыгравшая с бывшим комиком Владимиром Зеленским, Светлана Ходченкова. Ее обвиняют в якобы нарушении украинской границы.
Актриса, по данным скандального ресурса, проникла в Крым и приняла участие в «попытках оккупации республики». Кроме того, Светлану Ходченкову обвинили в якобы ведении незаконной коммерческой деятельности на территории полуострова.
Интересно, что в базе «Миротворца» числится режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Служебный роман. Наше время». Именно в этой комедии вместе сыграли Светлана Ходченкова и глава киевского режима Владимир Зеленский.
На экстремистском сайте оказался и Влад А4. Его обвинили в участии в мероприятиях, которые поддерживают информационную политику России.