Врач сообщила об опасности популярного летнего напитка

Подсластители в покупном квасе могут привести к набору веса у человека.
Квас, продаваемый в магазинах, зачастую содержит в составе сахар, кукурузный сироп или различные подсластители. Такие ингредиенты способны усиливать брожение в желудочно-кишечном тракте, что, в свою очередь, может способствовать набору веса. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
«Многие магазинные квасы перенасыщены сахаром, кукурузным сиропом или подсластителями для вкуса и консервации. Это пустые калории, риск набора веса, усиление процессов брожения в ЖКТ. Кислоты и газы раздражают слизистую желудка и кишечника, а при переизбытке или индивидуальной непереносимости возникает диарея», — сказала Маслова в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, она отметила, что повышенная кислотность кваса способна негативно сказываться на состоянии зубной эмали. Или вовсе стать причиной отравления из-за нарушения норм при приготовлении или хранении напитка.
«Некачественное сырье, некачественная вода, нарушение условий хранения и гигиены розлива, а также нарушение санитарии может привести к бактериальному загрязнению кваса кишечной палочкой или сальмонеллой. Особенно это касается уличного или домашнего кваса, они могут стать причиной отравления», — подчеркнула врач-терапевт.
Ранее врачи уже предупреждали, что квас может спровоцировать изжогу и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за содержания сахара, алкоголя и консервантов. Также отмечалось, что напиток противопоказан детям до шести лет, людям с гипертонией и сахарным диабетом, а водителям стоит быть осторожнее из-за риска положительного результата при тесте на алкоголь.
В то же время натуральный квас, говорят ученые, является источником витаминов и антиоксидантов, способствующих поддержанию здорового микробиома кишечника. Кроме того, содержащиеся в нем природные антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений. Благодаря содержанию калия и магния этот напиток помогает сохранять водно-солевой баланс, выступая в роли адаптогена, который способствует нормализации электролитного состава и улучшению выносливости при физических нагрузках, пишет «Царьград».