Врач сообщила об опасности популярного летнего напитка

В то же время натуральный квас, говорят ученые, является источником витаминов и антиоксидантов, способствующих поддержанию здорового микробиома кишечника. Кроме того, содержащиеся в нем природные антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений. Благодаря содержанию калия и магния этот напиток помогает сохранять водно-солевой баланс, выступая в роли адаптогена, который способствует нормализации электролитного состава и улучшению выносливости при физических нагрузках, пишет «Царьград».