The Telegraph: Макрон давит на Стармера, требуя признать Палестину

Французский лидер Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Британии Кира Стармера в вопросе признания Палестины государством, пишет The Telegraph.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников в правительстве Британии. Они утверждают, что у Парижа и Лондона разные мнения о «скорости», а также о «подходе» к официальному признанию Палестины.
Власти Франции считают, что это может стать «катализатором для приближения решения о создании двух стран». В Британии заявляют, что данный шаг будет «просто символическим» при отсутствии «жёстких условий» для движения ХАМАС.
В публикации сказано, что Стармер и Макрон обсудят вопрос в ходе визита президента Франции в Британию, который состоится на следующей неделе.
Ранее израильский министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль считает Палестину «вымышленным государством». По его словам, признание государственности Палестины другими странами в текущей ситуации израильская сторона расценивает как «награду за террор».