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Челябинская область обновит более 200 км дорог в 2025 году

В этом году в регионе планируется отремонтировать свыше 200 километров дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: РИА "Новости"

Общий объем работ составит 2,5 млн квадратных метров дорожного полотна, сообщает миндортранс Челябинской области.

Это позволит улучшить транспортную доступность и повысить комфорт передвижения для жителей и гостей региона.

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к туристическим объектам. Уже начат капитальный ремонт трассы Первуха — Меседа — Тюлюк (33,8 км), которая обеспечивает подъезд к национальному парку «Зигальга». Также запланировано обновление подъездных путей к другим популярным местам, включая озера, базы отдыха, спортивные объекты и национальный парк «Таганай».

Помимо этого, в 2025 году в нормативное состояние приведут около 3,2 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, входящих в опорную сеть.