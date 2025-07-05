Челябинская область обновит более 200 км дорог в 2025 году

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к туристическим объектам. Уже начат капитальный ремонт трассы Первуха — Меседа — Тюлюк (33,8 км), которая обеспечивает подъезд к национальному парку «Зигальга». Также запланировано обновление подъездных путей к другим популярным местам, включая озера, базы отдыха, спортивные объекты и национальный парк «Таганай».